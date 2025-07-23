«За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым

У сериала «Ликвидация» был всего один настоящий недочет — зато какой. Он оставил без ответа важнейший вопрос, который маячил на протяжении всех серий и так и не получил развязки: а кто, собственно, такой Кречетов? Не в смысле должности — это-то ясно. А по сути: что за человек прятался за погонами майора военной прокуратуры, почему так грамотно сработал в Одессе и откуда в нем такая лютая ненависть к советской власти?

В 2007 году, сразу после выхода сериала, сценарист Алексей Поярков выпустил по его мотивам книгу. И она, в отличие от экрана, расставляет все по местам. Да, в сериале мы выясняем, что Кречетов — он же «Академик», агент Абвера и глава подполья, ловко маскирующийся под верного служаку.

Но вот кто он по жизни — загадка остается. Белогвардеец? Слишком молод. Идейный враг? А что за идеология? Обиженный буржуй? Неясно. Книга отвечает. Его отец — настоящий белогвардеец, офицер, погибший от рук красных под Ельцом.

«И Кречетов хочет отомстить и за него, и за старую Россию, которой больше нет», — делится наблюдениями дзен-блогер «Граф Оманский».

Становится понятнее и его двойная игра во время войны: такой человек вполне мог ненавидеть и фашистов, и Советы — но с последними у него счет личный, кровный. Сразу другой масштаб, другая глубина образа.

Сценарий Пояркова и без того был роскошен, но теперь ясно: кое-что он сознательно припрятал. И хорошо, что хоть в книге дал это раскопать.

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