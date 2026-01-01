Оповещения от Киноафиши
Новичок
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Новичок
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Основные места съемок сериала Новичок
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Полицейский участок района Мид-Уилшир
Департамент водоснабжения и электроснабжения Лос-Анджелеса — 111 N Hope St, Лос-Анджелес, Калифорния, США
экстерьеры полицейского участка подразделения Мид-Уилшир
Los Angeles Center Studios — улица Биксел, дом 450, район Даунтаун, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
8-й сезон
Прага, Чехия
