О персоне
Фильмография
Мелисса О’Нил
Melissa O'Neil
Мелисса О’Нил
Дата рождения
12 июля 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Калгари, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
8.4
Новичок
(2018)
8.4
Новичок
драма, криминал
2018, США
