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Скоро в прокате «Код сна»
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Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Stunt Coordination For Drama Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Номинант
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