Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Марина Барсукова
Marina Barsukova
Киноафиша
Персоны
Марина Барсукова
Марина Барсукова
Marina Barsukova
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Сказки Гофмана
(2022)
7.4
Невеста
(2023)
7.1
Агентство О.К.О.
(2020)
Фильмография Марина Барсукова
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Мистика
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2018
2017
2014
2013
2012
Все
14
Фильмы
3
Сериалы
11
Актриса
14
6.4
Сердцеед
Sertseed
комедия
2025, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
3.2
Я к тебе надолго
драма, комедия, мелодрама
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Все средства хороши
драма, мелодрама
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Невеста
мелодрама
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Мокьюментари
комедия
2022, Россия
7.5
Сказки Гофмана
Skazki Gofmana
драма, комедия
2022, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Роковая женщина
мелодрама
2021, Россия
Жертва любви
драма, мелодрама
2021, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Агентство О.К.О.
мистика, детектив
2020, Россия
Когда солнце взойдёт
мелодрама
2018, Россия
5.1
Китайский Новый год
Kitayskiy Novyy god
мелодрама
2017, Россия
5.8
Я все преодолею
мелодрама
2014, Россия
Свиридовы
драма
2013, Россия
6
Чкалов
драма
2012, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Новости о Марина Барсукова
Бурак Озчивит приходит в гости с подарками в тизере специального эпизода «Я к тебе надолго»
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667