Марина Барсукова Marina Barsukova
Киноафиша Персоны Марина Барсукова

Марина Барсукова

Marina Barsukova

Сказки Гофмана 7.5
Сказки Гофмана (2022)
Невеста 7.4
Невеста (2023)
Агентство О.К.О. 7.1
Агентство О.К.О. (2020)

Фильмография Марина Барсукова

Жанр
Год
Сердцеед 6.4
Сердцеед Sertseed
комедия 2025, Россия
Я к тебе надолго 3.2
Я к тебе надолго
драма, комедия, мелодрама 2024, Россия
Все средства хороши
Все средства хороши
драма, мелодрама 2024, Россия
Невеста 7.4
Невеста
мелодрама 2023, Россия
Мокьюментари 5.6
Мокьюментари
комедия 2022, Россия
Сказки Гофмана 7.5
Сказки Гофмана Skazki Gofmana
драма, комедия 2022, Россия
Роковая женщина
Роковая женщина
мелодрама 2021, Россия
Жертва любви
Жертва любви
драма, мелодрама 2021, Россия
Агентство О.К.О. 7.1
Агентство О.К.О.
мистика, детектив 2020, Россия
Когда солнце взойдёт
Когда солнце взойдёт
мелодрама 2018, Россия
Китайский Новый год 5.1
Китайский Новый год Kitayskiy Novyy god
мелодрама 2017, Россия
Я все преодолею 5.8
Я все преодолею
мелодрама 2014, Россия
Свиридовы
Свиридовы
драма 2013, Россия
Чкалов 6
Чкалов
драма 2012, Россия
