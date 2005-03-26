В 1 сезоне 6 серии сериала «Доктор Кто» Земля снова в опасности, а Доктор никогда еще не чувствовал себя настолько разбитым. Для Роуз пришло время познакомиться с заклятыми врагами всех повелителей времени.
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Не Москва и не Питер: россияне массово мечтают перебраться на ПМЖ в этот приграничный город
В августе палочки от мороженого не выбрасываю: 7 способов использовать это «деревянное золото» дома и на даче
«Андрюха, у нас тест. Возможно криминал»: в каком «ментовском» сериале прозвучали 6 цитат
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
Тест за секунды покажет, кто тут фанат Гайдая: вспомните 5 фильмов мэтра по первому кадру
Мёрф расшифровала послание из черной дыры — а вам всего-то надо угадать, откуда эти 6 кадров: тест по фильмам Нолана
«Египетская сила, что за тест»: угадайте российский сериал по мемной фразе — справятся те, кто рос у телевизора
Warner Bros. отправит «Вонку» в новое приключение — снова без Чарли и без фабрики: у сиквела уже есть одна серьезная проблема
«Боже, как я сразу не понял?!»: роскошный финал «Дома дракона 3» – одна сплошная отсылка к концовке «Игры престолов» (эпичное видео)
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail