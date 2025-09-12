Меню
Вся информация о сериале
BBC наснимали кучу сериалов не хуже «Шерлока» и «Острых козырьков»: топ-10 проектов студии с рейтингом не ниже 8 баллов
От классики до современности.
Написать
12 сентября 2025 10:52
59 лет в эфире и 888 эпизодов спустя: выбрали 10 лучших серий «Доктора Кто» (со статуями ангелов в том числе)
Мнение субъективное. Фанаты наверняка вспомнят десяток-другой не менее достойных.
2 комментария
29 мая 2025 19:34
«Бананы — это хорошо»: 7 мудрых (и 1 не очень) цитат из «Доктора Кто», чтобы прислушаться к себе
Для тех, кто соскучился по культовому сериалу.
1 комментарий
1 апреля 2025 14:15
