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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 1 Серия 10

Доктор Кто 2005 - 2022 10 серия 1 сезон

8.8 Оцените
11 голосов
Все серии 1 сезона «Доктор Кто»
Роза
Сезон 1 / Серия 1 26 марта 2005
Конец Света
Сезон 1 / Серия 2 2 апреля 2005
Беспокойный мертвец
Сезон 1 / Серия 3 9 апреля 2005
Пришельцы в Лондоне
Сезон 1 / Серия 4 16 апреля 2005
Третья Мировая война
Сезон 1 / Серия 5 23 апреля 2005
Далек
Сезон 1 / Серия 6 30 апреля 2005
Долгая игра
Сезон 1 / Серия 7 7 мая 2005
День отца
Сезон 1 / Серия 8 14 мая 2005
Пустой ребёнок
Сезон 1 / Серия 9 21 мая 2005
Доктор танцует
Сезон 1 / Серия 10 28 мая 2005
Шумный город
Сезон 1 / Серия 11 4 июня 2005
Плохой Волк
Сезон 1 / Серия 12 11 июня 2005
Пути расходятся
Сезон 1 / Серия 13 18 июня 2005
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» бездомные дети ищут по Лондону времен Второй мировой войны своих матерей. Их целая армия, ведомая невиданной силой. Тем временем капитан Джек Харкнесс ведет себя слишком любвеобильно.

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