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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 1 Серия 13

Доктор Кто 2005 - 2022 13 серия 1 сезон

9.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Доктор Кто»
Роза
Сезон 1 / Серия 1 26 марта 2005
Конец Света
Сезон 1 / Серия 2 2 апреля 2005
Беспокойный мертвец
Сезон 1 / Серия 3 9 апреля 2005
Пришельцы в Лондоне
Сезон 1 / Серия 4 16 апреля 2005
Третья Мировая война
Сезон 1 / Серия 5 23 апреля 2005
Далек
Сезон 1 / Серия 6 30 апреля 2005
Долгая игра
Сезон 1 / Серия 7 7 мая 2005
День отца
Сезон 1 / Серия 8 14 мая 2005
Пустой ребёнок
Сезон 1 / Серия 9 21 мая 2005
Доктор танцует
Сезон 1 / Серия 10 28 мая 2005
Шумный город
Сезон 1 / Серия 11 4 июня 2005
Плохой Волк
Сезон 1 / Серия 12 11 июня 2005
Пути расходятся
Сезон 1 / Серия 13 18 июня 2005
О чем серия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Доктор Кто» Доктор снова встречается со своими заклятыми врагами. Похоже, в этот раз его ждет поражение, но Роуз планирует пожертвовать собой, чтобы спасти Доктора. Только спутница не знала, что он умеет регенерировать.

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