В 1 сезоне 2 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Роуз отправляются в первое путешествие сквозь пространство и время. Оказывается, Земле пришел конец, а они на это посмотрят со стороны с существами разных рас.
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