Доктор Кто 2005 - 2022 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Доктор Кто
Doctor Who 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 3 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 5-й сезон сериала «Доктор Кто»

В 5 сезоне «Доктора Кто» Доктор регенерирует в свое одиннадцатое воплощение. Теперь он больше похож на молодого сумасшедшего в полицейской будке, да  еще и любит носить бабочки. В Шотландии он находит маленькую Эми Понд, у которой съедает весь запас рыбных палочек и заварного крема. ТАРДИС опять путает координаты времени, и повелитель времени встречается с уже повзрослевшей Эми Понд. Им предстоит спасать галактику много раз, Доктор успеет свыкнуться с ее бойфрендом и снова встретить загадочную Ривер Сонг.

8.3

8.3
Оцените 15 голосов
8.5 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Доктор Кто»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Одиннадцатый час The Eleventh Hour
Сезон 5 Серия 1
3 апреля 2010
Зверь внизу The Beast Below
Сезон 5 Серия 2
10 апреля 2010
Победа далеков Victory of the Daleks
Сезон 5 Серия 3
17 апреля 2010
Время ангелов The Time of Angels
Сезон 5 Серия 4
24 апреля 2010
Плоть и камень Flesh and Stone
Сезон 5 Серия 5
1 мая 2010
Вампиры Венеции The Vampires of Venice
Сезон 5 Серия 6
8 мая 2010
Выбор Эми Amy's Choice
Сезон 5 Серия 7
15 мая 2010
Голодная Земля The Hungry Earth
Сезон 5 Серия 8
22 мая 2010
Холодная кровь Cold Blood
Сезон 5 Серия 9
29 мая 2010
Винсент и Доктор Vincent and the Doctor
Сезон 5 Серия 10
5 июня 2010
Квартирант The Lodger
Сезон 5 Серия 11
12 июня 2010
Пандорика открывается The Pandorica Opens
Сезон 5 Серия 12
19 июня 2010
Большой взрыв The Big Bang
Сезон 5 Серия 13
26 июня 2010
