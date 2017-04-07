Доктор Кто Места съёмок

Места и даты съемок сериала Доктор Кто

Основные места съемок сериала Доктор Кто

  • Лондон, Англия, Великобритания
  • Кардифф, Уэльс, Великобритания
  • Стадион «Миллениум», ул. Вестгейт, Кардифф, Уэльс, Великобритания
  • Вестминстерский мост, Вестминстер, Большой Лондон, Великобритания
  • Gwinnutt Limited, Foreshore Road, Кардифф, Уэльс, Великобритания
  • Пенарт, Вейл-оф-Гламорган, Уэльс, Великобритания
  • Ньюпорт, Уэльс, Великобритания
  • Суонси, Уэльс, Великобритания
  • Рэгли-Холл, Алсестер, Уорикшир, Англия, Великобритания
  • Тредегар-Хаус, Пенкарн-Уэй, Ньюпорт, Уэльс, Великобритания
  • Студия «Вольф», Кардифф, Уэльс, Великобритания

Где снимали известные сцены

Тенерифе, Канарские острова, Испания
Студии BBC Roath Lock, Porth Teigr Way, Кардифф-Бей, Кардифф, Уэльс, Великобритания
Студия Black Hangar, аэродром Лашэм, Олтон, Хэмпшир, Англия, Великобритания
Даты съемок сериала Доктор Кто

  • 7 апреля 2017
  • 18 июля 2004 - 14 марта 2005
  • 22 июля 2005 - 31 марта 2006
  • 4 июля 2006 - Март 2007
  • 9 июля 2007 - Апрель 2008
