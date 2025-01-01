[предлагает Пятому Доктору свою сонарную отвертку]
Пятый ДокторНет, спасибо, я в порядке.
Десятый Доктор[саркастично] О нет, конечно, ты в основном обходился без рук, да? Это было как: "Эй, я Доктор, я могу спасти вселенную с помощью чайника и немного веревки! И посмотри на меня, я ношу овощ!"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Одиннадцатый ДокторНе скажу так. Как я это вижу, каждая жизнь — это груда хороших и плохих вещей. Эй. Хорошие вещи не всегда смягчают плохие, но наоборот, плохие вещи не обязательно уничтожают хорошие и не делают их неважными.
Девятый ДокторТы хочешь пойти со мной? Если да, то я должен тебя предупредить, ты увидишь всякое. Призраков из прошлого; Инопланетян из будущего; день, когда Земля сгорела в огненном шаре; Это будет не тихо, не безопасно и не спокойно. Но я скажу тебе, что это будет: путешествие всей жизни.
Эми ПондКогда я была маленькой девочкой, у меня был воображаемый друг, и когда я выросла, он вернулся. Его зовут Доктор. Он из другого места. У него есть коробка, которую зовут Тардис, она внутри больше, чем снаружи и может путешествовать куда угодно во времени и пространстве. Я сбежала с ним, и мы бежим вместе с тех пор.
Дона НоблЕсть вещи, которые ждут в темноте. Существа из металла, огня и крови. Но он там, сжигая время, противостоя тысяче опасностей во вселенной и никогда не сдается. Он выглядит как человек, но он легенда, и его имя — Доктор. Он вернется, чтобы спасти нас, и на этот раз я буду готова. И вот так...