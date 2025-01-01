[трейлер 4 сезона]

Есть вещи, которые ждут в темноте. Существа из металла, огня и крови. Но он там, сжигая время, противостоя тысяче опасностей во вселенной и никогда не сдается. Он выглядит как человек, но он легенда, и его имя — Доктор. Он вернется, чтобы спасти нас, и на этот раз я буду готова. И вот так...