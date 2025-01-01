Меню
Отмена
Цитаты из сериала Доктор Кто

Цитаты из сериала Доктор Кто

[повторяется]
Одиннадцатый Доктор Галстуки-бабочки — это круто.
[повторяемая фраза]
Десятый Доктор Поехали!
Десятый Доктор Это нужно?
[предлагает Пятому Доктору свою сонарную отвертку]
Пятый Доктор Нет, спасибо, я в порядке.
Десятый Доктор [саркастично] О нет, конечно, ты в основном обходился без рук, да? Это было как: "Эй, я Доктор, я могу спасти вселенную с помощью чайника и немного веревки! И посмотри на меня, я ношу овощ!"
Одиннадцатый Доктор Не скажу так. Как я это вижу, каждая жизнь — это груда хороших и плохих вещей. Эй. Хорошие вещи не всегда смягчают плохие, но наоборот, плохие вещи не обязательно уничтожают хорошие и не делают их неважными.
River Song Привет, дорогая.
[повторяемая фраза]
Клара Беги. Беги, мой умный мальчик, и помни...
[трейлер первого сезона]
Девятый Доктор Ты хочешь пойти со мной? Если да, то я должен тебя предупредить, ты увидишь всякое. Призраков из прошлого; Инопланетян из будущего; день, когда Земля сгорела в огненном шаре; Это будет не тихо, не безопасно и не спокойно. Но я скажу тебе, что это будет: путешествие всей жизни.
[трейлер 3 сезона]
Марта Джонс Я борюсь с учебниками.
Десятый Доктор Я борюсь с монстрами.
Марта Джонс Я пыталась сохранить деньги.
Десятый Доктор Я пытался спасти вселенную.
Марта Джонс Я собираюсь стать врачом.
Десятый Доктор Я *есть* Доктор.
Марта Джонс Ну, давайте надеяться, что эта коробка достаточно велика для нас обоих.
[повторяемая фраза]
Девятый Доктор Фантастически!
Десятый Доктор ...Мастер, он снова появился, как всегда
Пятый Доктор О нет. Серьёзно? У него всё ещё эта ужасная борода?
Десятый Доктор Нет, бороды в этот раз нет. Ну, есть жена...
Десятый Доктор Гениально!
Десятый Доктор Нет, никогда. Хотя, может быть.
[повторяемая фраза]
Десятый Доктор Мне очень жаль. Мне так жаль.
[начало 6 сезона для не-британских рынков]
Эми Понд Когда я была маленькой девочкой, у меня был воображаемый друг, и когда я выросла, он вернулся. Его зовут Доктор. Он из другого места. У него есть коробка, которую зовут Тардис, она внутри больше, чем снаружи и может путешествовать куда угодно во времени и пространстве. Я сбежала с ним, и мы бежим вместе с тех пор.
[повторяемая фраза]
Одиннадцатый Доктор Джеронимо!
[трейлер 4 сезона]
Дона Нобл Есть вещи, которые ждут в темноте. Существа из металла, огня и крови. Но он там, сжигая время, противостоя тысяче опасностей во вселенной и никогда не сдается. Он выглядит как человек, но он легенда, и его имя — Доктор. Он вернется, чтобы спасти нас, и на этот раз я буду готова. И вот так...
Дона Нобл Дона Нобл, Десятый Доктор: Мы исчезнем.
Девятый Доктор Я? Я Доктор.
Двенадцатый Доктор Заткнись!
[из трейлера девятого сезона]
Двенадцатый Доктор Я Доктор. И я спасаю людей.
Синий Человек Демоны бегут, когда хороший человек идет на войну.
Clara О, боже!
Девятый Доктор Я знаю, что выиграю, потому что у меня нет абсолютно никакого плана, И ЭТО ОЧЕНЬ ТЕБЯ СТРАШИТ!
Десятый Доктор [неразборчиво через шлюз] Я тебя найду!
Валейард [Вервоиды] Вы уничтожили целую расу! Обвинение теперь в геноциде!
