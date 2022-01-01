Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры Syfy

Телеканал Syfy

О телеканале

Американский кабельный телеканал, начавший работу в сентябре 1992 года. Основная специализация — показ научно-фантастических, фэнтезийных и приключенческих фильмов и сериалов. Принадлежит сети NBC. С 2008 по 2013 год вел вещание на территории России. Со временем отошел от своей основной направленности и начал показывать проекты для более широкой аудитории, например, сериал «Закон и порядок». Канал известен студией производства оригинального тематического контента, который получает специальную пометку «Эксклюзив Syfy». Такими стали «12 обезьян», «Звездный крейсер «Галактика».

Сериалы
Reginald the Vampire
Reginald the Vampire
драма, комедия 2022, США
0.0
Астрид и Лилли спасают мир
Астрид и Лилли спасают мир
комедия, фантастика 2022, США
0.0
Чаки
Чаки
ужасы, триллер 2021, США
0.0
Смотреть за 1 рубль
Засланец из космоса
Засланец из космоса
драма, комедия, фантастика 2021, США
0.0
Смотреть онлайн
День мертвецов
День мертвецов
ужасы 2021, Канада
0.0
Смотреть за 1 рубль
Сверхъестественная недвижимость
Сверхъестественная недвижимость
драма 2021, США/Канада
0.0
Академия смерти
Академия смерти
драма, боевик, криминал 2019, США
7.0
Криптон
Криптон
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.0
Все сериалы
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши