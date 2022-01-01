Телеканал Syfy

Американский кабельный телеканал, начавший работу в сентябре 1992 года. Основная специализация — показ научно-фантастических, фэнтезийных и приключенческих фильмов и сериалов. Принадлежит сети NBC. С 2008 по 2013 год вел вещание на территории России. Со временем отошел от своей основной направленности и начал показывать проекты для более широкой аудитории, например, сериал «Закон и порядок». Канал известен студией производства оригинального тематического контента, который получает специальную пометку «Эксклюзив Syfy». Такими стали «12 обезьян», «Звездный крейсер «Галактика».