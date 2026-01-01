Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Айда!
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Айда!
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Айда!
Москва, Россия
Татарстан, Россия
Даты съемок сериала Айда!
25 февраля 2025 - 8 июля 2025
Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив
Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона
Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном
Ветер мачту рвал, на сцену вышел Крокодайл: разбираем финал «Ван Пис 2», кто такой Мистер 0?
Есть еще ягоды в ягодицах: 5 фильмов о пенсионерах, которые уходят в отрыв – без «Неудержимых», зато с Джеки Чаном
5 детективов из прошлого, которые стерлись из памяти — а сейчас эти шедевры можно пересмотреть, будто впервые
Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)
Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом
«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?
«Полный отстой, где бы не играл»: зрители НТВ бойкотируют новую криминальную драму из-за исполнителя главной роли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667