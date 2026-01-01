Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами

Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив

Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона

Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном

Ветер мачту рвал, на сцену вышел Крокодайл: разбираем финал «Ван Пис 2», кто такой Мистер 0?

Есть еще ягоды в ягодицах: 5 фильмов о пенсионерах, которые уходят в отрыв – без «Неудержимых», зато с Джеки Чаном

5 детективов из прошлого, которые стерлись из памяти — а сейчас эти шедевры можно пересмотреть, будто впервые

Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)

Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом

«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?