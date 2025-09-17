Меню
Статьи о сериале «Питт»

Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году Среди них — аж два шоу из киновселенной «Игры престолов».
3 комментария
17 сентября 2025 18:36
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение» Он должен был снять «проклятие».
1 комментарий
15 сентября 2025 10:56
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список С каждым рискуете пропасть на неделю.
6 комментариев
13 сентября 2025 13:17
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия При этом тот факт, что у сериала теперь есть много чего рассказать, команду все равно не слишком радует.
Написать
23 августа 2025 08:56
Кадр из сериала «Больница Питт»
«Больница Питт» только что лишилась одного из главных героев — фанаты знали, что так будет Кажется, одна из главных интриг первого сезона так и останется нераскрытой.
Написать
11 июля 2025 19:05
Кадры из сериала «Братья по оружию» и «Наследники»
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
2 комментария
6 июня 2025 10:23
Кадры из сериала «Больница Питт»
Сделала Хизер аборт или нет? Звезда «Больницы Питт» прокомментировала вирусную фанатскую теорию Первый сезон так ничего и не рассказал о самой интригующей сюжетной линии — второй, судя по всему, последует его примеру.
Написать
4 июня 2025 14:15
Кадр из сериала «Доктор Хаус» и «Больница Питт»
«Это очень круто»: вместо «Доктора Хауса» и «Анатомии страсти» хирург советует этот медицинский сериал — недаром рейтинг 8.9 Если сериал впечатлил врачей, что уж говорить об остальных зрителях.
Написать
20 мая 2025 11:50
Кадр из сериала «Больница Питт»
Второй сезон «Больницы Питт» не станет совершать главную ошибку стриминговых хитовых сериалов Новые серии нашумевшей медицинской драмы планируют выпустить ровно через год после премьеры первого сезона — и в современных реалиях это отличные новости.
Написать
15 мая 2025 13:46
Напарник Малышевой услышал о нашествии крыс в «Больнице Питт», но бровью не повел: бывает ли так в реальной жизни
Напарник Малышевой услышал о нашествии крыс в «Больнице Питт», но бровью не повел: бывает ли так в реальной жизни Также разобрали другие безумные вещи из первого сезона. 
Написать
13 мая 2025 08:56
Этот свежий сериал о врачах круче «Хауса» и «Анатомии страсти» как минимум в одном — в нем снялся реальный медик
Этот свежий сериал о врачах круче «Хауса» и «Анатомии страсти» как минимум в одном — в нем снялся реальный медик За реализм на экране можно не переживать.
Написать
16 апреля 2025 10:52
Хью Лори
Забудьте «Доктора Хауса» и «Анатомию страсти»: этот свежий сериал о врачах Кинг считает лучшим в истории Истории о медиках-эксцентриках уже не в моде, людям подавай реализм.
Написать
2 марта 2025 18:36
Круче «Хауса», душевнее «Анатомии страсти»: этот сериал о врачах едва вышел, но критики уже носят его на руках
Круче «Хауса», душевнее «Анатомии страсти»: этот сериал о врачах едва вышел, но критики уже носят его на руках Рейтинги если и не бьют рекорды, но очень к этому близки.
Написать
21 января 2025 09:54
