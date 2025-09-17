Меню
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
Среди них — аж два шоу из киновселенной «Игры престолов».
3 комментария
17 сентября 2025 18:36
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
Он должен был снять «проклятие».
1 комментарий
15 сентября 2025 10:56
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
С каждым рискуете пропасть на неделю.
6 комментариев
13 сентября 2025 13:17
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия
При этом тот факт, что у сериала теперь есть много чего рассказать, команду все равно не слишком радует.
Написать
23 августа 2025 08:56
«Больница Питт» только что лишилась одного из главных героев — фанаты знали, что так будет
Кажется, одна из главных интриг первого сезона так и останется нераскрытой.
Написать
11 июля 2025 19:05
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO
Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
2 комментария
6 июня 2025 10:23
Сделала Хизер аборт или нет? Звезда «Больницы Питт» прокомментировала вирусную фанатскую теорию
Первый сезон так ничего и не рассказал о самой интригующей сюжетной линии — второй, судя по всему, последует его примеру.
Написать
4 июня 2025 14:15
«Это очень круто»: вместо «Доктора Хауса» и «Анатомии страсти» хирург советует этот медицинский сериал — недаром рейтинг 8.9
Если сериал впечатлил врачей, что уж говорить об остальных зрителях.
Написать
20 мая 2025 11:50
Второй сезон «Больницы Питт» не станет совершать главную ошибку стриминговых хитовых сериалов
Новые серии нашумевшей медицинской драмы планируют выпустить ровно через год после премьеры первого сезона — и в современных реалиях это отличные новости.
Написать
15 мая 2025 13:46
Напарник Малышевой услышал о нашествии крыс в «Больнице Питт», но бровью не повел: бывает ли так в реальной жизни
Также разобрали другие безумные вещи из первого сезона.
Написать
13 мая 2025 08:56
Этот свежий сериал о врачах круче «Хауса» и «Анатомии страсти» как минимум в одном — в нем снялся реальный медик
За реализм на экране можно не переживать.
Написать
16 апреля 2025 10:52
Забудьте «Доктора Хауса» и «Анатомию страсти»: этот свежий сериал о врачах Кинг считает лучшим в истории
Истории о медиках-эксцентриках уже не в моде, людям подавай реализм.
Написать
2 марта 2025 18:36
Круче «Хауса», душевнее «Анатомии страсти»: этот сериал о врачах едва вышел, но критики уже носят его на руках
Рейтинги если и не бьют рекорды, но очень к этому близки.
Написать
21 января 2025 09:54
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
