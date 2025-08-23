Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия

При этом тот факт, что у сериала теперь есть много чего рассказать, команду все равно не слишком радует.

На современном телевидении всегда хватало сериалов самых разных жанров, в том числе и медицинских драм, однако «Больница Питт» поделила историю существования таких драм на «до» и «после».

Сериал, первый сезон которого вышел в начале этого года, стал мгновенным хитом благодаря своему динамичному формату — весь сезон охватывает всего лишь несколько часов одной смены в травматологическом отделении больницы Питтсбурга.

Сейчас «Больница Питт» готовится выпустить второй сезон — и хотя успех среди критиков и зрителей все равно не может не радовать, за историей создания шоу скрываются далеко не самые радостные мотивы.

«Больница Питт» появилась благодаря кризису во время пандемии

Об этом в недавнем интервью рассказал ведущих актер сериала Ноа Уайли, который уже знаком с внутренней кухней медицинского хаоса после работы над сериалом «Скорая помощь».

Сам актер, однако, возвращаться к похожей роли совсем не хотел — по его словам, «Больницы Питт» и вовсе бы не существовало, если бы на мир не обрушился экономический и санитарный кризис, когда началась пандемия COVID-19 в 2020 году.

Уайли также добавил, что создателям «Больницы Питт» хотелось прежде всего показать то, как функционирует американская система здравоохранения, и в каких условиях врачам приходилось работать во время вспышки коронавируса.

Второй сезон «Больницы Питт» будет еще более драматичным

Хотя пока что о сюжете мало что известно, кроме как того, что развиваться он будет 4 июля, в день Независимости США, сам Ноа Уайли уверен, что зрителям придется еще сложнее, чем во время просмотра первого сезона.

По словам актера, определенные (и пока неизвестные) события снова заставят главных героев оставаться в больнице на протяжении 15 часов вместо положенных 12, так что все будет развиваться динамично и, что еще важнее, драматично.

Тем не менее, повторять формулу первого сезона во втором тоже не станут — так что зрителям стоит быть готовыми к каким-то большим переменам. Второй сезон «Больницы Питт» планируют выпустить в январе следующего года.

Кстати, во втором сезоне уже официально не вернется один из главных героев — о том, почему фанаты шоу были уверены, что так и произойдет, мы уже рассказывали здесь.