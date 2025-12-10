Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата

Стоит запомнить, чтобы не пропустить свежие и очень насыщенные серии.

Сериал «Больница Питт» стартовал 9 января 2025 года и сразу же завоевал любовь аудитории. На IMDb его рейтинг составляет впечатляющие 8.9.

Проект погружает зрителей в самую гущу событий в отделении скорой помощи Питтсбурга. Каждая серия – это один непрерывный час из жизни врачей, где каждая минута на счету.

Зрители долго ждали продолжения, и наконец канал HBO объявил дату премьеры. Второй сезон «Больницы Питт» выйдет 8 января 2026 года. Действие будет разворачиваться в День независимости США, 4 июля, что обещает особенно напряженную и хаотичную смену.

Главные роли вновь исполнят Ноа Уайли, Патрик Болл и Суприя Ганеш. А во главе производства стоит Р. Скотт Геммилл – соавтор легендарной «Скорой помощи».

В новом сезоне нас ждет восемь серий. Так что остается запастись терпением – до новых приключений осталось совсем чуть-чуть. А пока взгляните на топ-10 сериалов 2025 года по версии IMDb.