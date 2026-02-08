Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр

«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр

8 февраля 2026 15:42
«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр

К драме накопились вопросы от людей в белых халатах.

Американский сериал «Питт» с первых серий заслужил уважение медицинского сообщества за беспрецедентный гиперреализм. Но второй сезон рискует растерять кредит доверия из-за скандального момента, который возмутил профессионалов.

Речь о сцене в 6-й серии, где ординатор Тринити Сантос, демонстративно «спихнула» пациентку с деликатной проблемой (каловой пробкой) новичку-интерну. В социальной сети X госпитальная медсестра жёстко раскритиковала этот эпизод:

«Такие моменты формируют ощущение, будто уход — это что-то второстепенное».

Она подчеркнула, что работа с телесными выделениями — не повод для гримас, а обычная часть профессии, а задача медика — сохранить достоинство уязвимого человека:

«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр

«Всё остальное — профдеформация, снобизм и плохой сценарий, замаскированный под драму»

Характер доктора Сантос и раньше вызывал вопросы: её холодность и восприятие пациентов как «медицинских кейсов» казались части публики высосанными из пальца. Но теперь её поведение превратилось в нереалистичную и токсичную карикатуру на врача, жалуются в Сети.

Благо, во всем остальном «Питт» по-прежнему точен и заслуженно претендует на звание самой реалистичной медицинской драмы последних лет. По крайней мере, среди обычных зрителей, никогда не надевавших белый халат.

Фото: Кадр из сериала «Питт»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
