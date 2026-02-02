Фаны «Сверхъестественного» дождались: авторы подсмотрели фишку «Больницы Питт» — и делают новый хит (только без врачей)

Оповещения от Киноафиши
2 февраля 2026 14:44
Завязка сериала уже звучит максимально интригующе.

Успех «Больницы Питт», сериала-лауреата «Эмми» о буднях врачей скорой помощи, задал новый стандарт реализма на телевидении. HBO, похоже, намерены повторить этот успех в другом жанре. По данным Deadline, на подходе проект под рабочим названием «American Blue» — полицейская драма, сделанная в той же почти документальной, напряженной стилистике.

Сериал перенесет зрителей в вымышленный городок в Иллинойсе, куда возвращается офицер Брайан Милкович (на роль рассматривается Майло Вентимилья). Его задача — спасти погрязший в проблемах местный участок и «искупить вину», детали которой станут двигателем сюжета. Создатели обещают суровый и реалистичный взгляд на вызовы, с которыми сегодня сталкивается полиция.

Интригу добавляет творческая команда. Шоураннером выступит Джереми Карвер, известный по работе над «Сверхъестественным». Этот выбор не случаен: Карвер и его команда мастерски строили серии вокруг расследований и поимки «монстров» — будь то демоны или серийные убийцы.

Теперь этот скилл будет применен к куда более приземленным, но оттого не менее жутким преступлениям реального мира. Режиссером пилота назначен Дэвид Эйр, снявший жесткий военный боевик «Ярость» с Брэдом Питтом.

Формат, вероятно, будет похож на «Больницу Питт»: каждая серия может охватывать один напряженный рабочий день или расследование, а общая сезонная арка — будет раскрывать внутренние конфликты в отделе и личную драму главного героя.

Если создателям удастся совместить фирменную хватку «Сверхъестественного» в построении детективных историй с документальной достоверностью «Питта», у HBO может появиться еще один флагманский драматический сериал, который покажет работу полиции во всем ее мрачном очаровании.

Фото: Кадры из сериалов «Больница Питт», «Сверхъестественное»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
