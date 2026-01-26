«Ждем каждую серию как чудо»: 13 сезонов за плечами, а сериал все еще лучше многих новинок — это единственный конкурент «Больницы Питт»

Часто медицинские драмы выдыхаются, но этот не тот случай.

После выхода «Больницы Питт» фанаты медицинских процедуралов словили ощущение, что лучше сделать уже просто невозможно. Сценаристы использовали безупречную формулу: одна смена — один эпизод, постоянный стресс, нехватка людей и ресурсов, ощущение, что у врачей просто нет права на паузу. Не зря у сериала 8,9 на IMDb и куча наград — это действительно мощный проект.

Хорошая новость в том, что есть сериал, который зрители любят не меньше — просто по другим причинам. «Вызовите акушерку» выходит с 2012 года, держит 8,6 на IMDb и до сих пор собирает преданную аудиторию, которая реально ждет новые серии.

Зрителям не показывают авралов и экстренных операций каждую минуту. Действие происходит в лондонском Ист-Энде в 1950–1960-х — в бедном районе, где в месяц принимают десятки родов. В центре событий — акушерки и монахини дома Ноннатуса. Они работают много, но при этом остаются спокойными и отзывчивыми.

Сериал основан на реальных воспоминаниях акушерки, от чего происходящее воспринимается близко к сердцу. Тут легко расплакаться, но так же легко улыбнуться — иногда в рамках одного эпизода.

Зрители часто пишут, что включают «на пару серий», а потом обнаруживают себя на последнем сезоне (а их 13, между прочим). Кто-то говорит, что сериал отрезвляет, кто-то — что возвращает веру в людей. Новые эпизоды здесь действительно ждут. Не из-за клиффхэнгеров, а потому что хочется снова увидеть этих персонажей и узнать, как у них все сложится дальше.

Ждем каждую новую серию как маленькое чудо.