Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ждем каждую серию как чудо»: 13 сезонов за плечами, а сериал все еще лучше многих новинок — это единственный конкурент «Больницы Питт»

«Ждем каждую серию как чудо»: 13 сезонов за плечами, а сериал все еще лучше многих новинок — это единственный конкурент «Больницы Питт»

26 января 2026 10:52
«Ждем каждую серию как чудо»: 13 сезонов за плечами, а сериал все еще лучше многих новинок — это единственный конкурент «Больницы Питт»

Часто медицинские драмы выдыхаются, но этот не тот случай.

После выхода «Больницы Питт» фанаты медицинских процедуралов словили ощущение, что лучше сделать уже просто невозможно. Сценаристы использовали безупречную формулу: одна смена — один эпизод, постоянный стресс, нехватка людей и ресурсов, ощущение, что у врачей просто нет права на паузу. Не зря у сериала 8,9 на IMDb и куча наград — это действительно мощный проект.

Хорошая новость в том, что есть сериал, который зрители любят не меньше — просто по другим причинам. «Вызовите акушерку» выходит с 2012 года, держит 8,6 на IMDb и до сих пор собирает преданную аудиторию, которая реально ждет новые серии.

Зрителям не показывают авралов и экстренных операций каждую минуту. Действие происходит в лондонском Ист-Энде в 1950–1960-х — в бедном районе, где в месяц принимают десятки родов. В центре событий — акушерки и монахини дома Ноннатуса. Они работают много, но при этом остаются спокойными и отзывчивыми.

«Ждем каждую серию как чудо»: 13 сезонов за плечами, а сериал все еще лучше многих новинок — это единственный конкурент «Больницы Питт»

Сериал основан на реальных воспоминаниях акушерки, от чего происходящее воспринимается близко к сердцу. Тут легко расплакаться, но так же легко улыбнуться — иногда в рамках одного эпизода.

Зрители часто пишут, что включают «на пару серий», а потом обнаруживают себя на последнем сезоне (а их 13, между прочим). Кто-то говорит, что сериал отрезвляет, кто-то — что возвращает веру в людей. Новые эпизоды здесь действительно ждут. Не из-за клиффхэнгеров, а потому что хочется снова увидеть этих персонажей и узнать, как у них все сложится дальше.

Ждем каждую новую серию как маленькое чудо.

Посмотрите хотя бы пару серий, и вы поймете, почему этот нефантастический сюжет так затягивает, — говорят рецензенты.

Фото: Кадры из сериалов «Больница Питт», «Вызовите акушерку»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки Читать дальше 17 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
«Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших «Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших Читать дальше 16 февраля 2026
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8 В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8 Читать дальше 20 февраля 2026
НТВ покажет военную драму о необычном разведчике: дата премьеры уже известна НТВ покажет военную драму о необычном разведчике: дата премьеры уже известна Читать дальше 20 февраля 2026
Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Читать дальше 20 февраля 2026
Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше