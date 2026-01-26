Оповещения от Киноафиши
Редкость уровня «невозможно»: посмотрела 3 сериала без единой проходной серии — у одного рейтинг 8,9

26 января 2026 20:33
Если устали от «норм, но можно было лучше».

Иногда попадается такая редкая связка, когда включаешь сериал «на пробу», а потом ловишь себя на мысли, что смотришь уже третью серию подряд и откладываешь все дела. У меня так сложилось сразу с тремя проектами — разными по настроению и жанру, но одинаково цепкими. Ни одной проходной серии.

«Под мостом»

IMDb: 7,2

Канадский мини-сериал, основанный на реальном преступлении конца 90-х. В маленьком городке Виктория исчезает 14-летняя Рина — тихая девочка из семьи индийских иммигрантов. Расследование ведет молодая полицейская, которая понимает: дело упирается не в одного злодея, а в коллективное молчание подростков.

Сериал методично показывает, как жестокость, страх и желание «быть своей» приводят к трагедии. Все снято сухо, почти документально — и оторваться сложно.

«Северные воды»

IMDb: 7,6

Мрачная история про китобойное судно середины XIX века. Опальный хирург Патрик Самнер оказывается на борту корабля, где капитан готов пойти на преступление ради страховки, а команда состоит из людей, которые не скрывают свои темные стороны.

Редкость уровня «невозможно»: посмотрела 3 сериала без единой проходной серии — у одного рейтинг 8,9

Здесь нет уютных диалогов и привычной «приключенческой» романтики — только холод, грязь и ощущение, что человек только в экстремальных условиях сбрасывает маску. Сериал тяжелый, но затягивающий, с мощной актерской игрой и ощущением постоянной угрозы.

«Больница Питт»

IMDb: 8,9

Один из самых сильных медицинских сериалов последних лет. Каждая серия — один час длинной смены в отделении неотложной помощи Питтсбурга. Молодые интерны, опытные врачи, пациенты, которых невозможно «отложить на потом».

Акцент делают на работе, решениях и последствиях. Смотреть иногда тяжело, но очень увлекательно.

Три сериала — три настроения, но общее у них одно: авторы не тянули хронометраж и не пытались угодить всем. Каждая серия работает так, как задумывалось.

Фото: Кадры из сериала «Северные воды», «Больница Питт», «Под мостом»
Валерия Белашкова
