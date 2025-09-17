Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Pitt
Articles
Статьи о сериале «The Pitt»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Статьи о сериале «The Pitt»
All info
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
Среди них — аж два шоу из киновселенной «Игры престолов».
3 comments
17 September 2025 18:36
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
Он должен был снять «проклятие».
1 comment
15 September 2025 10:56
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
С каждым рискуете пропасть на неделю.
6 comments
13 September 2025 13:17
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия
При этом тот факт, что у сериала теперь есть много чего рассказать, команду все равно не слишком радует.
Write review
23 August 2025 08:56
«Больница Питт» только что лишилась одного из главных героев — фанаты знали, что так будет
Кажется, одна из главных интриг первого сезона так и останется нераскрытой.
Write review
11 July 2025 19:05
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO
Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
2 comments
6 June 2025 10:23
Сделала Хизер аборт или нет? Звезда «Больницы Питт» прокомментировала вирусную фанатскую теорию
Первый сезон так ничего и не рассказал о самой интригующей сюжетной линии — второй, судя по всему, последует его примеру.
Write review
4 June 2025 14:15
«Это очень круто»: вместо «Доктора Хауса» и «Анатомии страсти» хирург советует этот медицинский сериал — недаром рейтинг 8.9
Если сериал впечатлил врачей, что уж говорить об остальных зрителях.
Write review
20 May 2025 11:50
Второй сезон «Больницы Питт» не станет совершать главную ошибку стриминговых хитовых сериалов
Новые серии нашумевшей медицинской драмы планируют выпустить ровно через год после премьеры первого сезона — и в современных реалиях это отличные новости.
Write review
15 May 2025 13:46
Напарник Малышевой услышал о нашествии крыс в «Больнице Питт», но бровью не повел: бывает ли так в реальной жизни
Также разобрали другие безумные вещи из первого сезона.
Write review
13 May 2025 08:56
Этот свежий сериал о врачах круче «Хауса» и «Анатомии страсти» как минимум в одном — в нем снялся реальный медик
За реализм на экране можно не переживать.
Write review
16 April 2025 10:52
Забудьте «Доктора Хауса» и «Анатомию страсти»: этот свежий сериал о врачах Кинг считает лучшим в истории
Истории о медиках-эксцентриках уже не в моде, людям подавай реализм.
Write review
2 March 2025 18:36
Круче «Хауса», душевнее «Анатомии страсти»: этот сериал о врачах едва вышел, но критики уже носят его на руках
Рейтинги если и не бьют рекорды, но очень к этому близки.
Write review
21 January 2025 09:54
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree