Больница Питт
Новости
Новости о сериале «Больница Питт»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Больница Питт»
Вся информация о сериале
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории»
Также поступили новости о многих других пребывающих в разработке проектах канала.
Написать
16 сентября 2025 15:20
Стали известны победители премии «Эмми-2025»
Оуэн Купер из «Переходного возраста» стал самым молодым обладателем «Эмми» в истории.
Написать
15 сентября 2025 12:29
Новая безумная смена: вышел трейлер второго сезона «Больницы Питт»
Сериал вернется в январе следующего года.
Написать
21 августа 2025 16:48
