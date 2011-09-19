Menu
Russian
Two and a Half Men 2003 - 2015 season 9

Two and a Half Men season 9 poster
Two and a Half Men 18+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 19 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 24
Runtime 8 hours 48 minutes
"Two and a Half Men" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Два с половиной человека» в семействе главных героев происходят колоссальные изменения. Чарли Харпер погибает под рельсами поезда. После трагической смерти брата Алан получает в наследство особняк на берегу Тихого океана. Но у него нет финансовой возможности содержать такой большой дом, и герой принимает решение выставить его на продажу. Коттедж в Малибу приобретает солидный мужчина по имени Уолден Смит. Некоторое время назад он развелся со своей супругой. Бракоразводный процесс был тяжелым, и Смит едва не свел счеты с жизнью. Уолден просит Алана остаться с ним, пока он не помирится со своей женой Бриджит.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

"Two and a Half Men" season 9 list of episodes.

Nice to Meet You, Walden Schmidt
Season 9 Episode 1
19 September 2011
People Who Love Peepholes
Season 9 Episode 2
26 September 2011
Big Girls Don't Throw Food
Season 9 Episode 3
3 October 2011
Nine Magic Fingers
Season 9 Episode 4
10 October 2011
A Giant Cat Holding a Churro
Season 9 Episode 5
17 October 2011
The Squat and the Hover
Season 9 Episode 6
24 October 2011
Those Fancy Japanese Toilets
Season 9 Episode 7
31 October 2011
Thank You for the Intercourse
Season 9 Episode 8
7 November 2011
Frodo's Headshots
Season 9 Episode 9
14 November 2011
A Fishbowl Full of Glass Eyes
Season 9 Episode 10
21 November 2011
What a Lovely Landing Strip
Season 9 Episode 11
5 December 2011
One False Move, Zimbabwe!
Season 9 Episode 12
12 December 2011
Slowly and in a Circular Fashion
Season 9 Episode 13
2 January 2012
A Possum on Chemo
Season 9 Episode 14
16 January 2012
The Duchess of Dull-in-Sack
Season 9 Episode 15
6 February 2012
Sips, Sonnets and Sodomy
Season 9 Episode 16
13 February 2012
Not in My Mouth!
Season 9 Episode 17
20 February 2012
The War Against Gingivitis
Season 9 Episode 18
27 February 2012
Palmdale, Ech
Season 9 Episode 19
19 March 2012
Grandma's Pie
Season 9 Episode 20
9 April 2012
Mr. Hose Says 'Yes'
Season 9 Episode 21
16 April 2012
Why We Gave Up Women
Season 9 Episode 22
30 April 2012
The Straw in My Donut Hole
Season 9 Episode 23
7 May 2012
Oh Look! Al-Qaeda!
Season 9 Episode 24
14 May 2012
