24 часа 2001 - 2014 8 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
24
18+
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
17 января 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
24
Продолжительность сезона
17 часов 12 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
11
голосов
8.4
IMDb
Список серий 8-го сезона сериала «24 часа»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
День восьмой: 04:00 – 05:00
Day 8: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
Сезон 8
Серия 1
17 января 2010
День восьмой: 05:00 – 06:00
Day 8: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.
Сезон 8
Серия 2
17 января 2010
День восьмой: 06:00 – 07:00
Day 8: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.
Сезон 8
Серия 3
18 января 2010
День восьмой: 07:00 – 08:00
Day 8: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.
Сезон 8
Серия 4
18 января 2010
День восьмой: 08:00 – 09:00
Day 8: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.
Сезон 8
Серия 5
25 января 2010
День восьмой: 09:00 – 10:00
Day 8: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.
Сезон 8
Серия 6
1 февраля 2010
День восьмой: 10:00 – 11:00
Day 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.
Сезон 8
Серия 7
8 февраля 2010
День восьмой: 11:00 – 12:00
Day 8: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.
Сезон 8
Серия 8
15 февраля 2010
День восьмой: 12:00 – 01:00
Day 8: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.
Сезон 8
Серия 9
22 февраля 2010
День восьмой: 01:00 – 02:00
Day 8: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.
Сезон 8
Серия 10
1 марта 2010
День восьмой: 02:00 – 03:00
Day 8: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.
Сезон 8
Серия 11
8 марта 2010
День восьмой: 03:00 – 04:00
Day 8: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.
Сезон 8
Серия 12
15 марта 2010
День восьмой: 04:00 – 05:00
Day 8: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.
Сезон 8
Серия 13
22 марта 2010
День восьмой: 05:00 – 06:00
Day 8: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.
Сезон 8
Серия 14
29 марта 2010
День восьмой: 06:00 – 07:00
Day 8: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.
Сезон 8
Серия 15
5 апреля 2010
День восьмой: 07:00 – 08:00
Day 8: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.
Сезон 8
Серия 16
5 апреля 2010
День восьмой: 08:00 – 09:00
Day 8: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.
Сезон 8
Серия 17
12 апреля 2010
День восьмой: 09:00 – 10:00
Day 8: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.
Сезон 8
Серия 18
19 апреля 2010
День восьмой: 10:00 – 11:00
Day 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.
Сезон 8
Серия 19
26 апреля 2010
День восьмой: 11:00 – 12:00
Day 8: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.
Сезон 8
Серия 20
3 мая 2010
День восьмой: 12:00 – 01:00
Day 8: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.
Сезон 8
Серия 21
10 мая 2010
День восьмой: 01:00 – 02:00
Day 8: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.
Сезон 8
Серия 22
17 мая 2010
День восьмой: 02:00 – 03:00
Day 8: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
Сезон 8
Серия 23
24 мая 2010
День восьмой: 03:00 – 04:00
Day 8: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
Сезон 8
Серия 24
24 мая 2010
