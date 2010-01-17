Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах»

Зачем в заставке «Отчаянных домохозяек» древние легенды и музейные картины: зрители расшифровали все послания

«Исчезнувшие татуировки» — киноляп «Джентльменов удачи», который мог стоить Трошкину жизни в реальности

265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков

Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии

В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»

Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин

«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря

Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина

От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье