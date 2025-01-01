«Мещане», автор Максим Горький

В доме богатого мещанина Василия Бессемёнова постоянно происходят конфликты. Сын, которого отчислили из института, бесполезное проводит время. Дочери уже 28 лет, а она всё ещё не замужем. Воспитанник вместо богатой невесты от Бессемёнова хочет жениться на нищей девушке. При этом все трое ненавидят героя за его примитивный смысл жизни ― вкусно поесть и повеселиться. В замкнутом пространстве дома Бессемёнова конфликты буквально разрывают семью, и вот-вот произойдёт взрыв.

Классическая русская драма, одна из самых известных пьес Горького. Рассказ по двух позициях в русском обществе ― консервативной и интеллигентской. У «Мещан» огромное количество инсценировок и экранизаций, уверен, что в вашем городе есть как минимум один спектакль.

«Зойкина квартира», автор Михаил Булгаков

Зоя Пельц владеет небольшой квартирой в Москве, которую она превратила в подпольное заведение. А проще говоря ― в бордель. Сюда приходят странные люди, чтобы провести время с женщинами лёгкого поведения. Однажды в её жилище появляется незнакомец, который быстро завоевывает доверие Зои. Впоследствии они становятся друзьями, и незнакомец начинает руководить её криминальным бизнесом. Но вскоре становится очевидно ― героине всё труднее контролировать ситуацию.

Сегодня это классическая драма Булгакова, но в СССР «Зойкину квартиру» запрещали к показу. Представьте, насколько смелым нужно быть, чтобы в Советском Союзе сделать главной героиней хозяйку борделя. Что же такого ужасного в ней было? Посмотрите сами либо в театре, либо в кино.

«Мёртвые души», автор Николай Гоголь

В провинциальный город приезжает чиновник Чичиков, у которого явно не все дома. Герой заезжает к самым богатым местным помещикам и скупает у них... мёртвых крестьян. Богачи буквально переписывают на Чичикова умерших работников, за которых, кстати, они до сих пор вынуждены платить налоги. Кажется, что чиновник хочет просто сделать доброе дело. Или же это какая-то странная афера, о ней просто ещё никто не догадывается.

Роман Николая Гоголя, давно ставший «своим» в театре классической драмы. История с одной стороны смешная, авантюрная, с другой ― глубоко изучает человеческую жадность. Эта проза настолько легко раскладывается на пьесу, что существует огромное количество разных инсценировок «Мёртвых душ».

«Собачье сердце», автор Михаил Булгаков

Профессор Преображенский вынужден сражаться за то, чтобы жить, как он привык. Правительство СССР хочет конфисковать его просторную квартиру, заставить петь хором и прославлять коммунизм. Но у него нет времени. Профессор занят странным, но интересным экспериментом, который может поменять всё развитие человечества. Преображенский хочет превратить собаку в человека. Но когда он этого добивается, результат его поражает до ужаса. Собака берёт себе фамилию Шариков и становится настоящим коммунистом.

Изначально это тоже прозаический роман, но это не мешает легко раскладывать текст на пьесу для театра. «Собачье сердце» интересно показывает, как жизненные условия постепенно превращают человека в животное. Обязательно сходите, если увидите в афише.