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Мещане
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Спектакль Мещане

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Мещане» в Театре на Васильевском

Пьеса Максима Горького «Мещане» — шедевр мировой драматургии, давно ставший классикой. После знаменитого спектакля Георгия Товстоногова 1966 года петербургские театры долго не обращались к этому произведению. Однако теперь Театр на Васильевском возвращается к Горькому под руководством главного режиссёра Владимира Туманова.

Действие пьесы разворачивается в доме Бессеменова, состоятельного мещанина, где всегда шумно и многолюдно. Несмотря на близость физическую, обитатели дома погружены в постоянные конфликты. Их мнения и цели фатально расходятся, интересы не совпадают, а любовные страсти остаются неразрешёнными. Всё это происходит на фоне переломного времени, когда традиционные семейные ценности переживают кризис, и новое поколение сталкивается с разногласиями с предыдущими.

Спектакль показывает, как семья олицетворяет мир, утративший связь времён, и раскрывает глубину конфликта между отцами и детьми.

Внимание: спектакль содержит изображения табачных изделий и сцены имитации табакокурения.

Режиссер
Владимир Туманов
В ролях
Юрий Ицков
Надежда Живодерова
Арсений Мыцык
Елена Мартыненко
Екатерина Рябова
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Мещане Мещане Мещане Мещане Мещане Мещане Мещане Мещане Мещане

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