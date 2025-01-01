Спектакль «Мещане» в Театре на Васильевском

Пьеса Максима Горького «Мещане» — шедевр мировой драматургии, давно ставший классикой. После знаменитого спектакля Георгия Товстоногова 1966 года петербургские театры долго не обращались к этому произведению. Однако теперь Театр на Васильевском возвращается к Горькому под руководством главного режиссёра Владимира Туманова.

Действие пьесы разворачивается в доме Бессеменова, состоятельного мещанина, где всегда шумно и многолюдно. Несмотря на близость физическую, обитатели дома погружены в постоянные конфликты. Их мнения и цели фатально расходятся, интересы не совпадают, а любовные страсти остаются неразрешёнными. Всё это происходит на фоне переломного времени, когда традиционные семейные ценности переживают кризис, и новое поколение сталкивается с разногласиями с предыдущими.

Спектакль показывает, как семья олицетворяет мир, утративший связь времён, и раскрывает глубину конфликта между отцами и детьми.

Внимание: спектакль содержит изображения табачных изделий и сцены имитации табакокурения.