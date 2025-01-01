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Мертвые души
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Постановка
КДЦ «Московский» 12+
Режиссер Юрий Томошевский
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Мертвые души» на театральном фестивале «Школьная классика»

Рекомендованный просмотр спектакля для школьников

Филармония Санкт-Петербурга для детей и молодежи представляет актуальную интерпретацию «Мертвых душ» в рамках театрального фестиваля «Школьная классика». Спектакль включает в себя музыкальную часть, основанную на «Гоголь-сюите» Альфреда Шнитке, что придаёт постановке особый характер.

Сюжет и исполнение

В спектакле оживают сцены из романа Гоголя, отображая встречи Чичикова с различными помещиками. Перед зрителями предстает галерея ярких и гротесковых образов, воплощающих пороки, высмеиваемые Гоголем в его времени, но остающиеся актуальными и в современном обществе.

Музыкальное сопровождение

Музыка Шнитке, характеризующаяся экспрессивностью и мистичностью, придает спектаклю динамичность и подчёркивает колорит гоголевского мира, где от смешного до жуткого — один шаг.

Эта постановка станет увлекательным и познавательным опытом для школьников, предоставляя уникальную возможность погружения в классическую литературу через современную театральную призму.

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