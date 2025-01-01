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Зойкина квартира
Киноафиша Зойкина квартира

Спектакль Зойкина квартира

Постановка
Дом актера им. Станиславского 16+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Зойкина квартира» в Доме актера имени Станиславского

Пьеса Михаила Булгакова «Зойкина квартира» перенесет вас в Москву 1920-х годов. История разворачивается вокруг Зои Пельц, которая открывает в своей квартире публичный дом, прикрывая его под видом швейной мастерской.

Сюжет, близкий и понятный зрителям, удивительно перекликается с современностью. Профессионализм и яркий темперамент молодых актеров в сочетании с блистательным слогом одного из величайших классиков 20 века создают завораживающее театральное событие.

На сцене разворачивается грандиозная авантюра, отражающая дух НЭПа через кривое зеркало. Квартира Зои становится микрокосмом столицы, где всё обманчиво и не такое, каким кажется на первый взгляд. Зоя стремится заработать деньги, чтобы уехать во Францию, но какой ценой ей обернется этот «бизнес»?

Приготовьтесь стать соучастником этой увлекательной и интригующей истории, погружаясь в мир снов и грез.

Режиссер
Владимир Глазков
В ролях
Жуэйсюе Бао
Александр Гунько
Дария Гумарова
Полина Грызун
Александр Дехтярев
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира Зойкина квартира

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