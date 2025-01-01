Спектакль «Зойкина квартира» в Доме актера имени Станиславского

Пьеса Михаила Булгакова «Зойкина квартира» перенесет вас в Москву 1920-х годов. История разворачивается вокруг Зои Пельц, которая открывает в своей квартире публичный дом, прикрывая его под видом швейной мастерской.

Сюжет, близкий и понятный зрителям, удивительно перекликается с современностью. Профессионализм и яркий темперамент молодых актеров в сочетании с блистательным слогом одного из величайших классиков 20 века создают завораживающее театральное событие.

На сцене разворачивается грандиозная авантюра, отражающая дух НЭПа через кривое зеркало. Квартира Зои становится микрокосмом столицы, где всё обманчиво и не такое, каким кажется на первый взгляд. Зоя стремится заработать деньги, чтобы уехать во Францию, но какой ценой ей обернется этот «бизнес»?

Приготовьтесь стать соучастником этой увлекательной и интригующей истории, погружаясь в мир снов и грез.