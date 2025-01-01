Спектакль Мещане

О спектакле

«Мещане» рассказывает о жизни и проблемах семьи Василия Бессеменова, владельца лакокрасочного завода. Спектакль создан по мотивам произведений классической литературы о мещанской жизни. В роли Василия Бессеменова выступает опытный актёр, чьи работы отмечены наградами. Этот спектакль обязательно поразит вас своей актуальностью и глубиной проблем, затрагиваемых современными мещанами.

Сюжет спектакля

На фоне бурных семейных конфликтов и недопониманий между поколениями, Василий Бессеменов сталкивается с вызовами современности. Дом, полный родственников и квартирантов, кажется идеальным, но реальность скрыта за фасадом. Взрослые дети беспомощно маются в непонятках, и все вокруг заброшено и недоделано.