Мещане
Киноафиша Мещане

Спектакль Мещане

18+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

О спектакле 

«Мещане» рассказывает о жизни и проблемах семьи Василия Бессеменова, владельца лакокрасочного завода. Спектакль создан по мотивам произведений классической литературы о мещанской жизни. В роли Василия Бессеменова выступает опытный актёр, чьи работы отмечены наградами. Этот спектакль обязательно поразит вас своей актуальностью и глубиной проблем, затрагиваемых современными мещанами.

Сюжет спектакля

На фоне бурных семейных конфликтов и недопониманий между поколениями, Василий Бессеменов сталкивается с вызовами современности. Дом, полный родственников и квартирантов, кажется идеальным, но реальность скрыта за фасадом. Взрослые дети беспомощно маются в непонятках, и все вокруг заброшено и недоделано.

 

Режиссер
Семен Серзин
В ролях
Андрей Черных
Ирина Кривонос
Павел Поляков
Дарья Емельянова
Михаил Селезнев
Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

