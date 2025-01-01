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Мертвые души
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Мертвые души» — обновленная интерпретация гоголевского шедевра

Режиссер Влад Фурман вновь обращается к поэме Н. В. Гоголя в своей новой постановке «Мертвые души», представляя зрителям уникальную интерпретацию вечных персонажей и вопросов. Фурман уже работал с этим произведением в 1993 году, когда его версия стала визитной карточкой театра имени Миронова и получила премию СТД за новаторскую режиссуру.

Однако сегодняшняя постановка — это не просто восстановление прежней работы. В 2022 году «Мертвые души» приобретают совершенно новый облик. С новой сценографией Олега Молчанова, молодыми и энергичными актерами, спектакль предлагает свежий взгляд на известное произведение.

Эта версия спектакля выделяется острыми трактовками гоголевских персонажей и ярким, современным актёрским ансамблем. «Мертвые души» заставляют зрителей думать, ставят вопросы и, главное, смешат. Этот спектакль не стремится учить, но он провоцирует размышления и привлекает внимание зрителей всех возрастов.

Режиссер
Влад Фурман
В ролях
Александр Васильев
Вадим Франчук
Филипп Чевычелов
Дмитрий Кушнерев
Михаил Черкашин
Подборки
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души

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