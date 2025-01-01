Спектакль «Мертвые души» — обновленная интерпретация гоголевского шедевра

Режиссер Влад Фурман вновь обращается к поэме Н. В. Гоголя в своей новой постановке «Мертвые души», представляя зрителям уникальную интерпретацию вечных персонажей и вопросов. Фурман уже работал с этим произведением в 1993 году, когда его версия стала визитной карточкой театра имени Миронова и получила премию СТД за новаторскую режиссуру.

Однако сегодняшняя постановка — это не просто восстановление прежней работы. В 2022 году «Мертвые души» приобретают совершенно новый облик. С новой сценографией Олега Молчанова, молодыми и энергичными актерами, спектакль предлагает свежий взгляд на известное произведение.

Эта версия спектакля выделяется острыми трактовками гоголевских персонажей и ярким, современным актёрским ансамблем. «Мертвые души» заставляют зрителей думать, ставят вопросы и, главное, смешат. Этот спектакль не стремится учить, но он провоцирует размышления и привлекает внимание зрителей всех возрастов.