Мифы и реальность в спектакле «Мертвые души»

Погрузитесь в мир, где мифы оживают, и легенды становятся реальностью. Спектакль «Мертвые души» представляет собой уникальное театральное исследование, в котором классические образы Гоголя встречаются с современными вопросами и интерпретациями.

Исследование мифа

Был ли Гоголь ипохондриком? Сжег ли он второй том «Мертвых душ» умышленно? Эти и многие другие вопросы, окружающие жизнь и творчество великого писателя, станут предметом нашего спектакля. Режиссер Андрей Прикотенко и труппа «Красного факела» приглашают вас на представление, которое бросает вызов устоявшимся представлениям о гоголевских персонажах.

Герои за пределами школьной программы

Чичиков, Плюшкин, Манилов – имена, ставшие нарицательными, обретут новые грани в этом спектакле. В безграничном пространстве космомира, где каждый персонаж несет свою истину, зрители увидят, как классические образы приближаются к архетипам высшего порядка.

Путешествие Чичикова

Кем окажется Чичиков среди усталых интеллигентов и философов? Какие тайны скрывает его тройка? Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать ответы и переосмыслить «Мертвые души» Гоголя в новом свете.