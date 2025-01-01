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Мертвые души
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Постановка
Новосибирская филармония 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Основная идея спектакля «Мертвые души»

Спектакль «Мертвые души» задает вопросы о человеческой природе и морали: на что человек способен ради денег? Существует ли грань, которую он не перейдет даже ради богатства? Как далеко можно зайти, оставаясь человеком? Эти вопросы становятся центральной темой исследования на сцене Новосибирской филармонии.

Интригующий сюжет

Главный герой спектакля оказывается в окружении трех инфернальных существ, создающих вокруг него иллюзорную реальность. Он стремится к материальному богатству, не подозревая, что его путь уже предопределен и выйти из этого порочного круга можно лишь через глубокие духовные преобразования.

Философские глубины

Спектакль затрагивает важные философские вопросы о человеческой жажде власти и богатства, о цене, которую мы готовы заплатить за свои иллюзии. Постановка вызывает зрителей к размышлению о природе человеческих ценностей и духовных устремлениях.

Режиссер
Максим Битюков
В ролях
Егор Овечкин
Олег Майборода
Петр Владимиров
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 18 августа
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
20:00 от 250 ₽

Фотографии

Мертвые души Мертвые души

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