Спектакль «Мещане» в Театре юных зрителей им. Брянцева

Режиссёр Елизавета Бондарь, известная своим успешным спектаклем «Близкие друзья», который стал номинантом премий «Золотой софит» и «Прорыв» и участвовал в Волковском фестивале в Ярославле, снова обращается к классике. В её новом проекте на сцене ТЮЗа — пьеса Максима Горького «Мещане».

Эта работа, написанная в 1901 году, является драматургическим дебютом Горького. В центре сюжета — семья Василия Васильевича Бессеменова. Их дом, когда-то являвшийся уютным, теперь стал символом застоя и несчастья. Конфликты между поколениями, столкновения мировоззрений и противоречия характеров создают напряжённую атмосферу. Здесь каждый из героев живёт по своей правде, и устаревшие традиции мешают найти общий язык.

Бондарь сохраняет верность оригинальной мысли и тексту Горького, но в её интерпретации герои становятся современными. Спектакль помогает зрителям увидеть, как эти персонажи могли бы выглядеть сегодня и какие вопросы они могли бы задавать.

Не упустите возможность увидеть эту актуальную адаптацию классики на сцене ТЮЗа, где каждый спектакль обещает быть не только драматургически насыщенным, но и актуальным для сегодняшнего дня.