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Мещане
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Спектакль Мещане

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Продолжительность 1 час 55 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Мещане» в Театре юных зрителей им. Брянцева

Режиссёр Елизавета Бондарь, известная своим успешным спектаклем «Близкие друзья», который стал номинантом премий «Золотой софит» и «Прорыв» и участвовал в Волковском фестивале в Ярославле, снова обращается к классике. В её новом проекте на сцене ТЮЗа — пьеса Максима Горького «Мещане».

Эта работа, написанная в 1901 году, является драматургическим дебютом Горького. В центре сюжета — семья Василия Васильевича Бессеменова. Их дом, когда-то являвшийся уютным, теперь стал символом застоя и несчастья. Конфликты между поколениями, столкновения мировоззрений и противоречия характеров создают напряжённую атмосферу. Здесь каждый из героев живёт по своей правде, и устаревшие традиции мешают найти общий язык.

Бондарь сохраняет верность оригинальной мысли и тексту Горького, но в её интерпретации герои становятся современными. Спектакль помогает зрителям увидеть, как эти персонажи могли бы выглядеть сегодня и какие вопросы они могли бы задавать.

Не упустите возможность увидеть эту актуальную адаптацию классики на сцене ТЮЗа, где каждый спектакль обещает быть не только драматургически насыщенным, но и актуальным для сегодняшнего дня.

Режиссер
Елизавета Бондарь
В ролях
Александр Иванов
Василина Стрельникова
Максим Подзин
Алиса Золоткова
Кузьма Стомаченко
Подборки
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Мещане Мещане Мещане Мещане Мещане Мещане Мещане Мещане

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