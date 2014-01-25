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8.0 Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Хроники Лиззи Борден

Хроники Лиззи Борден (2015 - 2015)

The Lizzie Borden Chronicles
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Lifetime
Продолжительность сериала 6 часов 45 минут
О чем сериал

Сериал «Хроники Лиззи Борден» снят на основе реальной истории оправданной убийцы. В 1892 году Лиззи выходит из здания суда после полного снятия с нее обвинений в двойном убийстве. Согласно обвинению, девушка жестоко зарезала отца вместе с его новой женой. Но сделала ли она это на самом деле, известно лишь ей одной. Мисс Борден планирует продать родительское имение и начать новую жизнь. Но общество не дает ей забыть о прошлом, ведь даже среди самых приветливых соседей находятся недоверчивые и жестокие люди.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристина Риччи
Кристина Риччи Lizzie Borden
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл Emma Borden
Коул Хаузер
Коул Хаузер Charlie Siringo
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс Mr. Flowers
Джесси Шрэм
Джесси Шрэм Nancy O'Keefe
Эндрю Ховард
Эндрю Ховард William Borden
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Хроники Лиззи Борден - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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