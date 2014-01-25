Сериал «Хроники Лиззи Борден» снят на основе реальной истории оправданной убийцы. В 1892 году Лиззи выходит из здания суда после полного снятия с нее обвинений в двойном убийстве. Согласно обвинению, девушка жестоко зарезала отца вместе с его новой женой. Но сделала ли она это на самом деле, известно лишь ей одной. Мисс Борден планирует продать родительское имение и начать новую жизнь. Но общество не дает ей забыть о прошлом, ведь даже среди самых приветливых соседей находятся недоверчивые и жестокие люди.