Сериал снят по мотивам произведения Эдо ван Белкома «Волчья стая». Это история о двух подростках, чья судьба навсегда изменилась после пожара в калифорнийском лесу. Возгорание пробудило ужасающее сверхъестественное существо. Раненые мальчик и девочка по необъяснимым причинам тянутся друг к другу и к двум другим ребятам, которых 16 лет назад взял к себе смотритель парка после еще одного таинственного пожара в лесу. С наступлением полнолуния четверо детей встречаются, чтобы раскрыть тайну их связи.