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Киноафиша Сериалы Волчья стая
Волчья стая (2022 - …) Wolf Pack
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Paramount+
О чем сериал

Сериал снят по мотивам произведения Эдо ван Белкома «Волчья стая». Это история о двух подростках, чья судьба навсегда изменилась после пожара в калифорнийском лесу. Возгорание пробудило ужасающее сверхъестественное существо. Раненые мальчик и девочка по необъяснимым причинам тянутся друг к другу и к двум другим ребятам, которых 16 лет назад взял к себе смотритель парка после еще одного таинственного пожара в лесу. С наступлением полнолуния четверо детей встречаются, чтобы раскрыть тайну их связи.

В ролях
В ролях
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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