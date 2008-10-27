«Тупик» — британский сериал, дистрибуцией которого занимался телеканал E4. Сценарий к шоу написал создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер. Сюжет фокусируется на участниках реалити-шоу под названием «Большой брат». Герои становятся живыми свидетелями разрастающегося в стране зомби-вируса. Согласно изначальной задумке продюсеров, все участники проекта максимально не подходили друг другу по характеру. После начала эпидемии отношения героев лишь обострились. Вместо того, чтобы сплотиться перед лицом общей опасности, они начали плести интриги друг против друга. Ничем хорошим это не закончилось.