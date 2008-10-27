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Постер к сериалу Тупик
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.6
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Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Тупик
Тупик (2008 - 2008) Dead Set 16+
Год выпуска 2008
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал E4
Продолжительность 2 часа 30 минут
О чем сериал

«Тупик» — британский сериал, дистрибуцией которого занимался телеканал E4. Сценарий к шоу написал создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер. Сюжет фокусируется на участниках реалити-шоу под названием «Большой брат». Герои становятся живыми свидетелями разрастающегося в стране зомби-вируса. Согласно изначальной задумке продюсеров, все участники проекта максимально не подходили друг другу по характеру. После начала эпидемии отношения героев лишь обострились. Вместо того, чтобы сплотиться перед лицом общей опасности, они начали плести интриги друг против друга. Ничем хорошим это не закончилось.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Charlie Brooker
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Риз Ахмед
Риз Ахмед Riq
Адам Дикон
Адам Дикон Space
Энди Найман
Энди Найман Patrick
Элиес Габел
Элиес Габел Danny
Кевин Элдон
Кевин Элдон Joplin
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тупик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 5 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Тупик
Кадры из сериала
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