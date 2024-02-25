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Постер сериала Ходячие мертвецы: Выжившие
Постер сериала Ходячие мертвецы: Выжившие
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Ходячие мертвецы: Выжившие

Ходячие мертвецы: Выжившие (2024 - …)

The Walking Dead: The Ones Who Live 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал AMC
Продолжительность сериала 7 часов 0 минут

О чем сериал

«Ходячие мертвецы: Выжившие» — ответвление культового постапокалиптического телесериала, события которого разворачиваются в США, где бушует зомби-вирус. В течение нескольких лет Рик Граймс вел за собой отряд выживших, надеясь подыскать для людей новый дом. Однако куда бы они ни приходили, везде людей ждала смерть. Будучи лидером, Граймс потерял самых близких, утратив былой запал. Когда обстановка достигла критической отметки, Рик покинул отряд и начал собственный путь. Впереди его ждут новые знакомства и испытания, которые навсегда изменят его жизнь. 

Ходячие мертвецы: Выжившие - трейлер первого сезона №2
Ходячие мертвецы: Выжившие  трейлер первого сезона №2
В ролях
В ролях
Эндрю Линкольн
Эндрю Линкольн
Поллианна МакИнтош
Поллианна МакИнтош
Терри О’Куинн
Терри О’Куинн
Лесли-Энн Брандт
Эндрю Бэчелор
Эндрю Бэчелор
Данай Джекесай Гурира
Данай Джекесай Гурира
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Рейтинг сериала

0.0
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7.7 IMDb
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Сезоны
Ходячие мертвецы: Выжившие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
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