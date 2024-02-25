«Ходячие мертвецы: Выжившие» — ответвление культового постапокалиптического телесериала, события которого разворачиваются в США, где бушует зомби-вирус. В течение нескольких лет Рик Граймс вел за собой отряд выживших, надеясь подыскать для людей новый дом. Однако куда бы они ни приходили, везде людей ждала смерть. Будучи лидером, Граймс потерял самых близких, утратив былой запал. Когда обстановка достигла критической отметки, Рик покинул отряд и начал собственный путь. Впереди его ждут новые знакомства и испытания, которые навсегда изменят его жизнь.