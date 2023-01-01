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О моём перерождении в слизь. Фильм О моём перерождении в слизь. Фильм
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Gekijôban Tensei shitara slime datta ken

О моём перерождении в слизь. Фильм, 2022

2022 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Римуру и его спутники оказываются в центре заговора, связанного с таинственной силой королевы.
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Режиссер
Кикути, Ясухито
В ролях
Тиа Линн Баллард
Бен Балмаседа
Брайсон Богус
Чарльз К. Кэмпбелл
Luci Christian
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма О моём перерождении в слизь. Фильм 2 постера
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