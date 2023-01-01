О моём перерождении в слизь. Фильм, 2022

Жанр: анимация В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Римуру и его спутники оказываются в центре заговора, связанного с таинственной силой королевы. Развернуть 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 54 минуты Год выпуска 2022 Режиссер Кикути, Ясухито В ролях Тиа Линн Баллард Бен Балмаседа Брайсон Богус Чарльз К. Кэмпбелл Luci Christian Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат