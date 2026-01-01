Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Зарайска
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта
10 фильмов
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Остросюжетное кино!
15 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
8 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
6 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
8 фильмов
Основано на реальных событиях
8 фильмов
Наше кино!
25 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
741
Мальчик и птица
26 марта 2026
426
Твое сердце будет разбито
26 марта 2026
416
Крик 7
5 марта 2026
152
Домовенок Кузя 2
19 марта 2026
84
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
8.9
Вальс со смертью
8.9
Спасти бессмертного
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Эти 3 сериала были хороши в 90-е и сейчас смотрятся не хуже: пересматриваю их регулярно и вам советую
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
