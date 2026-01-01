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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Твое сердце будет разбито
Расписание Твое сердце будет разбито (2026) в Ярославле на сегодня
Расписание Твое сердце будет разбито (2026) в Ярославле на сегодня
Твое сердце будет разбито
Романтическая драма о школьнице и школьнике, которые сражаются за свою любовь
мелодрама
2026 / Россия
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Человек-паук: Новый день
Рецензия
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
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2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
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2026, Россия, анимация, детский, семейный
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2026, Россия, семейный, фэнтези
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2026, США, боевик, триллер, криминал
Интерстеллар
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2026, Россия, фантастика, приключения
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2026, США, приключения, комедия, семейный
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2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
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2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
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