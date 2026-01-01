Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
Кинотеатр Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч" (Ярославль) на карте
Кинотеатр Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч" (Ярославль) на карте
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Кинотеатры рядом
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метров
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км
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ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
5
4.7
км
Синема Стар Ярославль
Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
5
6.1
км
Киноформат
просп. Машиностроителей, 30/18
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9.8
км
Победа
ул. Труфанова, 19, ТРЦ «Победа»
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2026, США, комедия, драма
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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