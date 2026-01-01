Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ярославля
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"»
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Онегин
мелодрама
2024, Россия
19:30
от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:30
от 230 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
14:00
от 230 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
