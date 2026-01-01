Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"»

Онегин
Онегин мелодрама 2024, Россия
19:30 от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:30 от 230 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
14:00 от 230 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
