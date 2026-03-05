Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Волжского Кинотеатры Юность Расписание сеансов кинотеатра «Юность»

Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
20:10 от 300 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
16:20 от 300 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
18:20 от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
14:30 от 300 ₽
