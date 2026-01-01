Сети кинотеатров в Волжском

В машине просроченная аптечка? «Не стоит радоваться»: автоюрист объяснил, могут ли гаишники за такое оштрафовать

«Оформляться будем или так решим?»: летние ловушки ГИБДД — как говорить с гаишником, чтобы штраф не вырос втрое

В «Красное и Белое» ходят не только за спиртным: что покупатели берут чаще всего — статистика продавщиц

В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)

Наследник Наруто, батя Сон Джин-у: культовое аниме возвращается спустя 9 лет – теперь про «Соло прокачку» зрители даже не вспомнят

Сразу после «Невского» включила этот мини-сериал с Паламарчуком — и на 4 часа выпала из реальности: теперь советую всем

До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем

Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)

Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон

«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести