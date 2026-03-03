Кинотеатр «Юность» в городе Волжский — это однозальная киноплощадка, расположенная во Дворце Молодежи по адресу бульвар Профсоюзов, 13. В советский период в репертуаре кинотеатра были детские и молодежные фильмы.



В настоящее время в кинотеатре оборудован один комфортабельный зрительный зал на 250 мест, используется цифровое оборудование для кинопоказов. В этом центре культуры демонстрируются премьерные новинки, проводятся общеобразовательные сеансы для школьников, проводятся фестивали арт-хаусного и иностранного кино, проходят спектакли и благотворительные мероприятия. Цены на билеты доступные.



Здесь также проходят конкурсы и выставки работ детского творчества, фотовыставки.

