Юность

Юность

Волжский
г. Волжский, б-р Профсоюзов, 13
88443257894

Кинотеатр «Юность» в городе Волжский — это однозальная киноплощадка, расположенная во Дворце Молодежи по адресу бульвар Профсоюзов, 13. В советский период в репертуаре кинотеатра были детские и молодежные фильмы.

В настоящее время в кинотеатре оборудован один комфортабельный зрительный зал на 250 мест, используется цифровое оборудование для кинопоказов. В этом центре культуры демонстрируются премьерные новинки, проводятся общеобразовательные сеансы для школьников, проводятся фестивали арт-хаусного и иностранного кино, проходят спектакли и благотворительные мероприятия. Цены на билеты доступные.

Здесь также проходят конкурсы и выставки работ детского творчества, фотовыставки.
 

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:00 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
