Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня»
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Спутник
пр. им. Ленина, 51а
100 метров
Юность
б-р Профсоюзов, 13
3.2 км
Киномакс
ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
4.9 км
Юбилейный
улица Ленина, д. 63
13.2 км
Синема Парк
ТРК «Европа»
ЦПКиО
17 км
Mori cinema
ул. им Землячки, 110б, ТРЦ «КомсоМолл», 2 этаж
17.7 км
Синема 5 Волгоград
б-р 30-летия Победы, 21, ТРК Park House
19.2 км
Empire Cinema
Пионерская
Площадь Чекистов
Комсомольская
20.3 км
Пять Звезд
Профсоюзная
Площадь Чекистов
Пионерская
21.1 км
Киномакс
Профсоюзная
Площадь Чекистов
Пионерская
21.3 км
Красная Звезда
Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Московская, 13
28.9 км
Гиппопо
просп. Героев Сталинграда, 68
35.1 км
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