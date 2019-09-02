Оповещения от Киноафиши
«Доктор Гаф»
Киноград

Киноград

Верхняя Пышма
Адрес
г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, 2
Телефон

+7 (34368) 778-99 / автоинформатор

Билеты от 270 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Киноград» находится в здании бывшего Центра досуга «Факел», открытом в 1963 году в г. Верхняя Пышма. После капитальной реконструкции, выполненной в 2011 году, горожан приглашает современная киноплощадка с двумя комфортабельными залами: на 198 зрителей и на 52 гостя.

Оборудование большого зала: проектор Сhristie, звук Dolby Digital, 3D система Master Image, серебряный экран. В этом зале имеется три зоны: стандартные места, последний ряд места для влюбленных и на подиуме находятся VIP места, представляющие собой 12 эргономичных кресел с регулировкой положения спины и ног. В VIP-зону предусмотрен отдельный вход.

Малый зал расположился на 2 этаже здания, оборудован проектором Barco, системой Dolby (3D) и звучанием Dolby Digital 7.1.

В кинотеатре «Киноград» в Екатеринбурге проводятся премьерные кинопоказы, праздничные и другие мероприятия. В фойе имеется традиционный кино-бар.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Киноград» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Coca-Cola
Pepsi
VIP
Диваны
4 голоса
Билеты от 270 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Киноград
Жемчуг
Жемчуг
Сегодня 1 сеанс
16:20 от 350 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
16:40 от 350 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 350 ₽ ...
Наследник
Наследник
Сегодня 1 сеанс
20:50 от 390 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

svetaandrianova81 2 сентября 2019, 21:19
02.09.2019 мы купили билеты на сеанс в 20-40 "Капкан", на сайте указано ограничение 18+, на сайте не прописано, что не при каких… Читать дальше…
4 голоса
Скидки в кинотеатре
День рождения в кино

Именинникам в день рождения весь день все билеты на все сеансы 100 рублей. Акция действует только на стандартные и LOVE места при предъявлении паспорта или другого документа с фото, подтверждающего дату рождения. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Фильмы в кинотеатре Киноград

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Жемчуг
Жемчуг драма 2025, Россия
2D
16:20 от 350 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:40 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
12:00 от 350 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
