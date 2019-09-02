Кинотеатр «Киноград» находится в здании бывшего Центра досуга «Факел», открытом в 1963 году в г. Верхняя Пышма. После капитальной реконструкции, выполненной в 2011 году, горожан приглашает современная киноплощадка с двумя комфортабельными залами: на 198 зрителей и на 52 гостя.

Оборудование большого зала: проектор Сhristie, звук Dolby Digital, 3D система Master Image, серебряный экран. В этом зале имеется три зоны: стандартные места, последний ряд места для влюбленных и на подиуме находятся VIP места, представляющие собой 12 эргономичных кресел с регулировкой положения спины и ног. В VIP-зону предусмотрен отдельный вход.

Малый зал расположился на 2 этаже здания, оборудован проектором Barco, системой Dolby (3D) и звучанием Dolby Digital 7.1.

В кинотеатре «Киноград» в Екатеринбурге проводятся премьерные кинопоказы, праздничные и другие мероприятия. В фойе имеется традиционный кино-бар.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Киноград» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.