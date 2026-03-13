Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Киноград»

Расписание сеансов кинотеатра «Киноград»

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Жемчуг
Жемчуг драма 2025, Россия
2D
16:20 от 350 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:40 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
12:00 от 350 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
20:50 от 390 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:20 от 350 ₽ 18:50 от 390 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:20 от 350 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
20:20 от 390 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
10:00 от 270 ₽ 14:40 от 350 ₽ 18:20 от 390 ₽
