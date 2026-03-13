Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Верхней Пышмы
Киноград
Расписание сеансов кинотеатра «Киноград»
Расписание сеансов кинотеатра «Киноград»
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Жемчуг
драма
2025, Россия
2D
16:20
от 350 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
16:40
от 350 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
12:00
от 350 ₽
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
20:50
от 390 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
14:20
от 350 ₽
18:50
от 390 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:20
от 350 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
20:20
от 390 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
10:00
от 270 ₽
14:40
от 350 ₽
18:20
от 390 ₽
